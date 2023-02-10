В Томской области недвижимость взлетела в цене на 19-26% за год

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Квартиры в Томской области подорожали как на первичном, так и на вторичном рынке. Об изменениях цен за 2022 год рассказали в пресс-службе Томскстата.

Квадратный метр в новостройках наценили за год на 20 тысяч рублей (26%), теперь он в среднем стоит до 95 тысяч, а в монолитных домах ценник доходит и до 107 тысяч (при стоимости 94 тысячи в 2021 году).

Самый дешевый квадратный метр на первичном рынке томичам предлагают в домах из кирпича - 91 тысяча рублей (с 2021 года подорожал на 22 тысячи).

Рынок вторичной недвижимости стал дороже на 19%. Квадратный метр в кирпичном доме обойдётся покупателю в 88 тысяч рублей, в монолитном - 76 тысяч.

В ведомстве также пояснили, что в прошлом году в Томской области в сёлах построили в два раза больше жилых домов (почти все они в Томском районе), чем в городах.