Продавец закрыла пьяных грабителей в подсобке цветочного магазина в Томске

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Двое вооружённых ножом жителей договорились ограбить цветочный магазин, но столкнулись с сопротивлением сотрудницы. О разбойном нападении нетрезвых злоумышленников рассказали в прокуратуре Кировского района Томска. По данным следствия, инцидент с участием 38-летнего мужчины и 25-летней девушки произошёл осенью 2022 года. Обвиняемые нуждались в деньгах и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решили ограбить магазин цветов на улице Нахимова. "Войдя в торговое помещение, мужчина, удерживая продавца, высказывал в ее адрес угрозы, а девушка, размахивая ножом, потребовала отдать имеющиеся в кассе денежные средства. Однако женщина оказала нападающим активное сопротивление и совместно с подоспевшим на помощь очевидцем событий закрыла злоумышленников в помещении магазина, где удерживала их до приезда сотрудников полиции", - сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело, материалы направили в Кировский районный суд Томска для дальнейшего рассмотрения.