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НовостиОбщество10 февраля 2023 7:55

В Томске 13 февраля выключат всю новогоднюю иллюминацию

Такое распоряжение дал и.о. мэра города Ратнер
Ксения Высотина

Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске в предстоящий понедельник, 13 февраля, выключат всю новогоднюю иллюминацию. Такое распоряжение дал и.о. мэра города Михаил Ратнер, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее томичам обещали выключить иллюминацию с 26 января, однако исполняющий обязанности мэра дал поручение продлить жителям города праздник и ее оставили еще на де недели.

Напомним, что в Томске к Новому году город украсили в 90 световых перетяг, 500 декоративных консолей и 10 светодиодных фонтанов.