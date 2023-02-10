Будущее за молодыми учеными Томска: как специальный комплекс диагностирует значимые заболевания

Хала Зухайри очень хотела продолжить свою учебу за границей и выбрала Россию. Фото: предоставлено героем публикации.

Как известно, Томск является местом притяжения не только для абитуриентов со всей России, но и я для молодых людей из-за рубежа. Престижное и качественное образование предлагают шесть высших учебных заведений областного центра. Несмотря на огромный выбор мировых авторитетных высших учебных заведений, иностранцы все равно выбирают российские и, в частности, томские вузы.

Тем не менее, не каждый выпускник продолжает свою научную деятельность. Кто-то сразу идет работать по профессии, некоторые разочаровываются и начинают погружаться в совсем иное направление. Лишь немногие выбирают путь исследователя, который, порой, сложен и тернист.

Хала Зухайри очень хотела продолжить свою учебу за границей и выбрала Россию. Сейчас она часть команды по разработке комплекса для экспресс-диагностики значимых заболеваний. О роли науки в жизни иностранки и ее жизненном пути в проекте Сибфм Group «Будущее за молодыми учеными Томска».

Хале всегда была интересна физика и возможность ее применения в области медицины. В 2016 году она получила образование по специальности «Фотоника» в Сирии. Душа рвалась учиться дальше, но уже за границей. Мечта сбылась – Хала смогла оформить себе стипендию на обучение в России. Сначала выбор пал на Казанский федеральный университет, где девушка закончила магистратуру по медицинской физике, а продолжить свое обучение Хала решила уже в Томске.

Магистратуру Хала закончила в Казани. Фото: предоставлено героем публикации.

Магистратуру Хала закончила в Казани. Фото: предоставлено героем публикации.

«После магистратуры я искала программу биофотоники по всей России. Как говорят, все дороги вели в Томск. Глядя на карту, я немного боялась. Томск находится в самом сердце Сибири, там будет холодно. Но я решила поступать на аспирантуру в ТГУ», - рассказала Хала.

Так Хала попала в лабораторию лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения, где занимается экспериментами в области биофотоники. Она рассказала, что ей повезло попасть к своему научному руководителю Юрию Кистеневу, доктору физико-математических наук, у которого богатый опыт в интересующей ее теме – биофотонике. Сейчас она участвует в разработке аппаратно-программного комплекса для экспресс-диагностики значимых заболеваний вместе с учеными Томского Государственного Университета и сотрудниками ООО «Специальные технологии».

Разработка уже показала высокую эффективность в диагностике рака лёгких, пневмонии, хронической обструктивной болезни легких, острого инфаркта миокарда. Сейчас проводятся тестирования по ряду других заболеваний. Разработка выполнена при поддержке мегагранта Правительства РФ. Комплекс готов к промышленному производству и выводу на рынок.

Результаты исследований были опубликованы в двух статьях в престижном журнале Pharmaceutics, на очереди у команды ученых третья.

Эксперименты с мышами стали новым опытом для девушки. Фото: предоставлено героем публикации.

Эксперименты с мышами стали новым опытом для девушки. Фото: предоставлено героем публикации.

Сейчас научная работа девушки идет по двум направлениям. Первое - это влияние низкой-интенсивности фотодинамической терапии на процесс ранозаживления у здоровых мышей, а также при диабете. Второе - количественная оценка состояния кожи, в этом заключается новизна исследования лаборатории. В будущем девушка хочет найти способы ускорить процесс ранозаживления и найти эффективные методы оценки состояния кожи.

«Когда речь идёт о здоровых тканях, проблем с заживлением ран нет, но при наличии тяжёлых патологий, например, сахарного диабета, процесс нередко имеет особенность затягивается. Чтобы понимать, как эффективно решать подобные проблемы, нужно знать, какие отклонения от нормы развиваются в тканях таких пациентов», - пояснила Зухайри.

Альтернативы в выборе профессии не было, но вот спектр интересов у Халы обширен. Тем не менее, для расширения академических и исследовательских навыков, необходимо продолжать свои научные изыскания.

«В лаборатории я помогаю своим коллегам в проведении экспериментов, а также работаю ассистентом на кафедре оптики и спектроскопии, в последнее время я готовлюсь к защите», - поделилась ученый.

Родители полностью поддерживают девушку в выборе профессии. Они всегда рядом и готовы помочь Хале советом и делом.

В будущем девушка хочет найти способы ускорить процесс ранозаживления. Фото: предоставлено героем публикации.

В будущем девушка хочет найти способы ускорить процесс ранозаживления. Фото: предоставлено героем публикации.

Работа в лаборатории занимает не все время Халы. Нередко она собирается с друзьями, чтобы обсудить насущные темы, приготовить интересные блюда или погрузиться в мир той или иной настольной игры. Не забывает она и про спорт – старается выбираться на улицу, чтобы покататься на лыжах. Часть свободного времени уходит на то, чтобы посвятить себя изучению нового языка. Ну и главная страсть ученого – это путешествия.

Хала рассказала о своем сожалении, что не поступила в ТГУ раньше. Томский государственный стал для нее лучшим вариантом с научной точки зрения, ведь вуз имеет мировую классификацию, а томская наука, по словам Халы, находится на высоком уровне.

«ТГУ обладает научно-образовательным пространством, фундаментальными научными исследованиями и инновационными подходами. В коллективе нашей лаборатории царит хорошая атмосфера, это подходит для развития практических и академических навыков», - поделилась девушка.

С каждым днем у Халы Зухайри лишь увеличивается интерес к ее научным исследованиям. Ей хочется двигаться дальше и развивать свои компетенции в нынешнем направлении. Эффективные результаты исследований помогают девушке понять, что ее работа несет позитивную роль в развитии науки и помощи людям.