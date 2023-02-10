Житель Томска похитил 190 тысяч рублей из сейфа общепита для ставок в букмекерской конторе

В Томске 22-летний местный житель похитил 190 тысяч рублей из сейфа общепита для ставок в букмекерской конторе. Томич попал на камеры видеонаблюдения, пока доставал деньги из сейфа.

"В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району г. Томска поступило заявление от представителя заведения общественного питания о хищении из сейфа денежных средств", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что молодой человек на протяжении 5 дней находился на работе и в это время похищал деньги из сейфа. В общей сложности томич выкрал более 190 тысяч рублей. Уточняется, что все похищенное молодой человек проиграл на ставках.

В отношении 22-летнего жителя Томска возбуждено уголовное дело.