В Томске построят мусоросортировочный комплекс за 2 млрд рублей

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На северной площадке промышленного парка «Томск» появится мусоросортировочный комплекс. Прием заявок на строительство от концессионеров открыл департамент природных ресурсов Томской области. Информация об этом появилась на портале «ГИС Торги».

«Автоматизированный мусоросортировочный комплекс мощностью до 250 000 тонн в год с участком компостирования мощностью до 100 000 тонн в год, расположенный на участке с кадастровым номером 70:22:0020810:931 на территории ЗАТО Северск Томской области. Предельный размер инвестиций в объект соглашения составляет 2399942220 рублей, без учета НДС», - уточняется на сайте «ГИС Торги».

Соглашение будет действовать в течение 15 лет. За это время концессионер заработает порядка 4,79 миллиарда рублей. Ему передадут в аренду участок площадью 91,6 тысяч квадратных метров в промпарке. Сам объект концессионер получит в собственность до конца действия соглашения.

Если власти и концессионер подпишут контракт в 2023 году, то возведение объекта должны завершить к 2023 году. Предполагается, что новый мусоросортировочный комплекс будет перерабатывать от 230 тысяч тонн отходов ежегодно.