Томичам предлагают заранее заполнить заявление в первый класс на Госуслугах

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На портале Госуслуг появилась возможность заполнить черновик заявления для записи ребенка в первый класс. Это ускорит отправку документа в день начала приёма, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В школы Томска и области будущих первоклассников по месту прописки будут записывать с 1 апреля по 30 июня. Сибирякам предлагают заранее сохранить заполненное заявление в личном кабинете Госуслуг, к тому же до конца марта анкету можно будет редактировать.

«Предварительное заполнение формы позволит быстро подать заявление. Это очень важно, так как очередность подачи заявления влияет на приоритет при записи в первый класс. Место бронируется до предоставления оригиналов документов в школу»,

– сообщил начальник департамента цифровой трансформации региона Евгений Дейкин.

Подать документы в школу, к которой ребёнок не относится по месту регистрации, можно будет с 6 июля по 5 сентября текущего года. Однако в такое учебное заведение потенциальный школьник попадёт только при наличии свободных мест, оставшихся после зачисления прописанных рядом.

Для оформления документа нужны паспортные данные родителя, свидетельство о рождении ребенка, номер или название школы, сведения о льготах, а также информация о наличии братьев и сестер. Если члены семьи первоклассника уже учатся в выбранной организации, это станет преимуществом для зачисления.

После отправки онлайн-заявки оригиналы документов нужно будет принести в образовательное учреждение, когда в личном кабинете появится сообщение о приёме.

В преддверии прошлого учебного года 5 517 жителей Томской области заполнили форму заявления на портале.