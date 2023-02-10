В 2022 году жители Томска совершили 234 коррупционных преступления

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В 2022 году томичи совершили 234 коррупционных преступления. Годом ранее было зафиксировано 217 таких нарушений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

По информации надзорного органа, в 2022 году по статье «Получение взятки» завели 24 уголовных дела, а в 2021 году - 43. В два раза сократилось и число дел, возбужденных по статье «Присвоение и растрата»: с 43 до 25. По статье «Дача взятки» в 2022 году завели 41 дело, в 2021 году – 39. По статье «Злоупотребление должностными полномочиями» за прошедший год возбудили два уголовных дела, причем в 2021 году таких преступлений не фиксировали. Также в 2022 году на территории Томской области зарегистрировали 27 коммерческих подкупов.

В прокуратуре добавили, что томичи в два раза чаще давали взятки, чем их брали. Сумма самой большой взятки в 2022 году составила восемь миллионов рублей.

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