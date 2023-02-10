В Томске ФАС возбудила дело в отношении "ТомскРТС"

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АО "ТомскРТС" проверят по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе местного Управления ФАС России. Томские предприниматели обратились в ФАС, когда компания выставила счета на оплату сверхнормативных потерь тепла за 2020—2021 годы. «Заявители отмечают, что заключенные ими с поставщиком договоры снабжения тепловой энергией в горячей воде не предусматривали возможности выставления таких счетов», — сказано в сообщении. Речь идёт о суммах порядка 32 тысяч рублей, 55 тысяч и так далее. Ведомство провело проверку и установило, что за указанные годы объем потерь компании был меньше установленного департаментом тарифного регулирования. Сверхнормативные же потери возникают лишь в случае превышения этой нормы, остальные - оплачиваются в составе тарифа. «АО «ТомскРТС» выставило предпринимателям счета на оплату сверхнормативных потерь тепловой энергии, несмотря на то, что фактически эти потери не возникли, а все существовавшие потери были компенсированы за счет тарифа», — отметили в службе. По информации ведомства, в данных действиях «ТомскРТС» просматривается злоупотребление доминирующим положением, в связи с чем на 20 февраля назначено заседание комиссии по рассмотрению дела.