В Томске пенсионер может сесть в тюрьму на 6 лет за кражу денег у подростка

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В Томске пенсионер обвиняется в краже денег с банковской карты у подростка. В общей сложности он похитил у несовершеннолетнего 2,5 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного СК РФ.

"СКР по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя города Томска в совершении кражи денежных средств с банковского счета (п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в конце 2022 года мужчина нашел на улице банковскую карту, которая принадлежала подростку. Вместо того, чтобы отнести найденное в полицию или попытаться найти владельца, томич пенсионного возраста неоднократно совершил в магазинах покупки на суммы свыше 1 тысячи рублей.

Как пояснили в следственном комитете, данное преступление относится к категории тяжких, санкция статьи предусматривает уголовное наказание до шести лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела уже завершено, а материалы направлены в суд.