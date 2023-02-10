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НовостиОбщество10 февраля 2023 4:25

Томскую реку Хромовка загрязняет ручей сточных вод

Суд обязал город прекратить сброс отходов в водоем
Ксения Высотина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд обязал Томск прекратить сброс отходов в реку Хромовка. По сей день в водоем стекает ручей сточных вод, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Установлено, что в районе улицы Герасименко в Томске осуществляется сброс на рельеф сточных вод, которые затем попадают в ручей Хромовка, впадающий в реку Ушайка", - пишут в ведомстве.

В прокуратуре рассказали, что после анализа воды, которая находится в реке, стало ясно, что концентрация загрязняющих веществ выше допустимой более чем в 9 раз.

Добавляется, что после проверки органы местного самоуправления не определили конкретные мероприятия, позволяющие исключить загрязнение водного объекта, и сроки их выполнения. В связи с этим, Октябрьский районный суд города обязал городские власти исключить сброс сточных вод в ручей Хромовка.