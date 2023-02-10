Власти Томска выделят около 900 тысяч для усиления безопасности школ

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске в лицее №7, в гимназиях №6,26 и в школах № 4,12,40,49 и 54 будет заменена система контроля доступа. На усиление безопасности в общеобразовательных учреждениях потратят почти 900 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

"И.о. мэра Томска Михаил Ратнер вместе с депутатом городской думы Сергеем Пановым побывал в ходе выездного совещания в гимназии №13. В учреждении учатся 1316 детей", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что особое внимание в ходе выезда было уделено вопросам организации безопасности. Уточняется, что в здании гимназии № 13 установлено 22 камеры наружного наблюдения и 22 камеры внутреннего видеонаблюдения. Работает кнопка экстренного вызова ГБР. Контроль доступа в настоящее время осуществляет охранник ЧОП.

Сегодня, 10 февраля, в здании идет замена системы контроля доступа в здание по электронным карточкам. В скором времени новое оборудование будет запущено в тестовом режиме. Однако директор учреждения отметила, что необходимо также приобрести и установить электронные замки на входные двери и заменить ограждение территории.