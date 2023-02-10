Шестеро томских ученых получили государственные награды ко Дню российской науки

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур вручил государственные награды шестерым томским ученым. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Награды государственного уровня томичи получили на торжественном мероприятии в честь Дня российской науки. Заведующему кафедрой прикладной механики и материаловедения ТГАСУ Геннадию Волокитину вручили орден Дружбы. Заведующий лабораторией радиофизических и оптических методов изучения окружающий среды ТГУ Виктор Демин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Главу НИИ онкологии Томского НИМЦ Евгения Чойнзонова удостоили звания заслуженного деятеля науки РФ. Заведующему кафедрой управления качеством ТГУ Владимиру Сырямкину присвоили звание «Заслуженный изобретатель РФ». Заведующим двумя кафедрами СибГМУ Татьяне Комковой и Ольге Салюковой – звания заслуженных работников высшей школы РФ.

Мазур отметил, что результаты работы томских ученых вывели область в топ российского рейтинга уровня научно-технологического развития.

«Томская область уступает в стране только обеим столицам. И это не случайность, а результат совместной, слаженной работы власти, научно-образовательного комплекса, бизнеса и промышленного производства», – отметил глава региона.

Читайте также Космонавт Артемьев рассказал о тестировании первого космического 3D-принтера от томских ученых