У кассира томского супермаркета застряла рука в продуктовой транспортной ленте

Фото: ОГБУ ТО ПСС

Накануне, 9 февраля, в одном из супермаркетов Томска у кассира застряла рука в продуктовой транспортерной ленте. Об этом сообщила пресс-служба ОГБУ ТО ПСС.

«Сообщение об инциденте поступило на пульт оперативного дежурного Томской областной поисково-спасательной службы в 18:28. Выяснилось, что продавец пытался достать упавшую карту покупателя», - говорится в сообщении.

Прибывшие по вызову спасатели извлекли руку кассира и осмотрели на наличие травм. В пресс-службе добавили, что сотрудница магазина отказалась от помощи медицинских работников.

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