Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 февраля 2023 2:56

В Томске СК возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты

Заработную плату не получали 83 сотрудника коммерческой организации
Анна Ковалёва
Фото: СУ СК России по Томской области

Фото: СУ СК России по Томской области

Следственный комитет России по Томской области возбудил уголовное дело о частичной невыплате заработной платы работникам коммерческой организации. Сотрудники не получали деньги от работодателя более трех месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

«По предварительным данным, лицо, ответственное за организацию бухгалтерского учета и осуществление финансово-хозяйственной деятельности в томской коммерческой организации, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, с апреля по декабрь 2022 года частично не выплатило 83 сотрудникам заработную плату», - уточняется в сообщении.

Сумма задолженности работникам составила порядка 7,5 миллионов рублей.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Читайте также СК по Томской области проводит проверку по факту травмирования мужчины на производстве