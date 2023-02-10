В Томске СК возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты

Фото: СУ СК России по Томской области

Следственный комитет России по Томской области возбудил уголовное дело о частичной невыплате заработной платы работникам коммерческой организации. Сотрудники не получали деньги от работодателя более трех месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

«По предварительным данным, лицо, ответственное за организацию бухгалтерского учета и осуществление финансово-хозяйственной деятельности в томской коммерческой организации, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, с апреля по декабрь 2022 года частично не выплатило 83 сотрудникам заработную плату», - уточняется в сообщении.

Сумма задолженности работникам составила порядка 7,5 миллионов рублей.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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