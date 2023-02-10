В Томске Volkswagen Polo наехал на девушку

Фото: УМВД России по Томской области

В Томске, в районе дома 40 «А» на проспекте Мира, автомобиль Volkswagen Polo наехал на девушку. За рулем иномарки находился 44-летний мужчина. Инцидент произошел накануне, 9 февраля, около 20 часов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

«Под управлением мужчины - водителя 1978 года рождения совершен наезд на пешехода. В результате происшествия женщина-пешеход 1995 года рождения для осмотра доставлена в медицинское учреждение», - сказано в сообщении.

Фото: УМВД России по Томской области

В пресс-службе УМВД добавили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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