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НовостиОбщество10 февраля 2023 2:17

Под Томском столкнулись межмуниципальный автобус и микроавтобус Mitsubishi

Инцидент произошел в поселке Зональная Станция
Источник:kp.ru
Фото: Томская спасательная служба

Фото: Томская спасательная служба

Накануне, 9 февраля, в 19:13 в Томскую спасательную службу поступило сообщение об аварии. На улице Светлая в поселке Зональная Станция Томского района межмуниципальный автобус столкнулся с микроавтобусом Mitsubishi. Об этом сообщила пресс-служба ОГБУ ТО ПСС.

«Спасатели, прибыв на место ДТП, отключили АКБ транспортных средств и деблокировали пострадавшего из микроавтобуса», - уточняется в сообщении.

Напомним, ранее «КП-Томск» сообщил о массовом ДТП с участием Mitsubishi, Nissan и КамАЗа.

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