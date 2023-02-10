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НовостиОбщество10 февраля 2023 2:01

В Томске пчеловоды смогут пройти курсы медовых сомелье

Слушателей научат профессионально дегустировать мед
Анна Ковалёва
no_titile

no_titile

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Томский сельскохозяйственный институт будет обучать пчеловодов по программе «Органолептическое определение качества меда». Курс пройдут слушатели из Новосибирска, Барнаула, Кемерова, Горно-Алтайска, Ленинска-Кузнецкого, а также томичи. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

«Обучение проводят сотрудники Института тестовых технологий и дополнительного образования Кубанского государственного университета во главе с доктором биологических наук, профессором, заведующей АПИ-лабораторией университета Ларисой Моревой. Лариса Морева является руководителем краевого координационного совета по пчеловодству на Кубани и инициатором создания Гильдии медовых сомелье России, под эгидой которой проведено четыре всероссийских конкурса «Лучший мед России», – уточнили в сообщении.

После прохождения курса пчеловоды научатся определять качество меда при помощи вкуса, обоняния, зрения и осязания.

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