В Томске 10 февраля синоптики обещают до -18 градусов

no_titile Фото: Анна Ковалёва

В Томске 10 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем без существенных осадков. Температура воздуха опустится до -18°С. Ветер переменный 2-7 м/с. Информацию об этом опубликовали на сайте Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По области ожидается переменная облачность. В отдельных районах - изморозь. Днем местами выпадет небольшой снег.

Температура воздуха в регионе днем будет варьироваться от -13 до -18°С, местами до -23 °С. Ветер переменный 2-7 м/с. На дорогах местами гололедица.

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