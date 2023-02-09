Инвалид, который судился из-за аварийного дома, отказался от помощи соцработников Томской области

Фото: "Mash Siberia".

В Томской области в Бакчарском районе инвалид Евгений Золоторев, который судился вместе с матерью из-за аварийного жилья, отказался от помощи соцработников Томской области. Об этом сообщили редакции "КП-Томск" в департаменте социальной защиты населения региона.

Ранее сообщалось, как семья из Бакчарского района долго судилась с сельским поселением, так как им не могли выдать пригодное для жизни жилье.

"Чтобы уточнить в какой поддержке сейчас нуждается Евгений и при необходимости оформить выплаты или услуги соцработника (ранее семья от услуг соцработника отказалась), к нему домой пришли сотрудники Центра социальной поддержки населения Бакчарского района. Наши специалисты уточнили в чем сейчас нуждается Евгений. От помощи соцработника он отказался", - говорится в сообщении запроса.

Помимо этого, соцзащита проверила у Евгения дрова на зиму. Мужчине выплатят за них компенсацию и помогут с покупкой. Также работники социальной защиты договорились о контроле над инвалидом.

Напомним, что глава следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на историю о инвалиде и его матери из Томской области.