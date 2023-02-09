Жители Томска обязаны сообщать об обнаруженных утечках газа в домах

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О неисправности газового оборудования, утечках, авариях и других чрезвычайных ситуациях граждане обязаны сообщать в обслуживающую компанию. С 2014 года в Томске и в Томском районе за состояние внутридомового и внутриквартирного газового оборудования отвечает организация «Газпром газораспределение Томск». Подробную информацию по безопасному использованию газа в жилых домах можно найти на портале регионального департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора.

Согласно закону, граждане также обязаны обеспечивать доступ специалистов к газовому оборудованию, установленному на их жилплощади.

Напомним, в Томске и Томском районе к газовому отоплению подключены более 14 тысяч квартир и около 33 тысяч частных домов.

Добавим, что сегодня утром, 9 февраля, в соседнем Новосибирске произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. Пять человек погибло. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования.