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НовостиОбщество9 февраля 2023 12:30

В Томске на улице Ф. Мюнниха произошла авария

На место ДТП выехала группа ПСС
Ксения Высотина
Фото: ПСС по Томской области

Фото: ПСС по Томской области

В Томске 8 февраля на улице Ф. Мюнниха произошла авария. На место ДТП выехала группа ПСС, сообщают спасатели в своем telegram-канале.

"8 февраля в 22:05 на пульт оперативного дежурного Томской областной поисково-спасательной службы поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии с участием легковых автомобилей на пересечении пр. Мира и ул. Ференца Мюнниха", - говорится в сообщении.

Сотрудники томской ПСС по прибытию спасатели осмотрели место происшествия и отключили АКБ транспортных средств.

Отмечается, что пострадавшие были деблокированы пожарными до приезда оперативно-дежурной смены ТО ПСС.