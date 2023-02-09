В Томске в школе №38 ведутся демонтажные работы

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске подрядчик мэрии ведет демонтажные работы в школе №38. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Подрядчик ООО «Кронос», две недели назад приступивший к работам в школе №38 на ул. И. Черных, 123/1, ведёт на объекте демонтажные работы и завозит строительные материалы", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что строителям предстоит полностью заменить кровлю, окна, двери и все внутренние инженерные системы, выполнить ремонт фундамента, отремонтировать фасад и выполнить другие работы.

Уточняется, что ремонт проводится по программе «Модернизация школьных систем образования».