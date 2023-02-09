Работник томской больницы заплатит 5 тысяч рублей за поздний ответ пациентке

Фото: Олег УКЛАДОВ

В одной из больниц Томска сотрудник вовремя не ответил на электронное обращение. О штрафе сообщили в пресс-службе Прокуратуры области.

Пациентка, проживающая в Северске, пожаловалась в прокуратуру на несвоевременную обратную связь в одной из томских больниц.

Ведомство провело проверку и установило нарушение порядка рассмотрения обращений. В течение 30 дней с момента регистрации письма женщине должны были прислать электронный ответ.

Однако из-за нарушения сроков ответственным сотрудником медицинского учреждения, суд постановил оштрафовать его на 5 тысяч рублей.

Отметим, что решение ещё не вступило в законную силу.