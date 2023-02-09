Томским дачникам рассказали, как определить самое удачное время для посадок

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Огородники Томска и области начинают сеять рассаду на подоконниках уже с февраля. О том, как не торопиться с размещением саженцев в открытом грунте, сообщило издание "МК в Томске" со ссылкой на старшего преподавателя кафедры АТПСХП Томского сельскохозяйственного института Оксану Сергееву.

По славам эксперта, начинать пересадку можно только при комфортной для растений температуре почвы: верхний слой должен прогреться на 10 сантиметров в глубину примерно до +7 градусов.

"Если посеять семена или высадить рассаду очень рано в непрогретую почву, то даже те цветы, которые отличаются холодостойкостью, взойдут с трудом и выглядеть будут не так хорошо, как хотелось бы дачникам», - объяснила специалист.

Температуру земли можно определить с помощью термометра или, обращая внимание на некоторые природные явления.

Так, цветочные посадки можно начинать, когда у черной смородины распускаются почки, теплолюбивые растения - когда зацветает берёза или одуванчики. Всё это происходит с конца апреля до июня, но сами сибиряки чаще всего предпочитают в качестве начала сезона - май.

Самыми морозоустойчивым цветком в институте назвали астру новобельгийскую.