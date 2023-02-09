Возбуждено уголовное дело по факту нахождения обезглавленного мужчины в томском селе

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В Томской области в Шегарском районе возбуждено уголовное дело по факту нахождения обезглавленного мужчины. Дело взято под контроль прокуратурой Шегарского района, сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Шегарского района на контроль", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Томской области в селе Мельниково в доме по ул. Водяной было обнаружено тело мужчины без головы. Личность погибшего установлена.