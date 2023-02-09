В Томске 9 февраля на Лазовском рынке вспыхнул торговый павильон

Фото: Сергей ГАПОН

В Томске сегодня, 9 февраля, на Лазовском рынке вспыхнул торговый павильон. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"К месту пожара были направлены силы и средства по рангу пожара №1 БИС. На момент прибытия первого подразделения в 10:49 горело помещение котельной и кровля над торговыми павильонами, была угроза распространения на соседние помещения. В результате пожара частично обгорела обрешетка крыши над двумя павильонами, обгорели стены котельной", - говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что общая площадь пожара составила 120 квадратных метрах. Предварительной причиной пожара стало нарушение устройства и неисправности дымовой трубы.

Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 6 единицы техники, 26 человек личного состава.