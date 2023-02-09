Зарплаты томских стоматологов достигают 300 тысяч рублей

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В Томске спрос на стоматологов растёт намного быстрее, чем по стране в целом (37% против 8%). Исследование о текущем уровне зарплат врачей опубликовал сервис HeadHunter.

Заработные платы зубных врачей в Томске намного превышают 100 тысяч рублей.

Так, до 150 тысяч готовы предложить стоматологу-терапевту, до 172 тысяч - ортодонту, до 200 тысяч - стоматологу-хирургу и до 229 тысяч - стоматологу-ортопеду.

Однако на самую высокую зарплату в этой профессии (до 300 тысяч рублей) может рассчитывать имплантолог.