В Томске медработник купил справу ложной вакцинации от COVID-19

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В Томске медицинский работник из-за нежелания делать прививку от коронавирусной инфекции, приобрел лже-справку о вакцинации. Медику дали наказание в виде уголовного штрафа в 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

"Медработник негативно относилась к вакцинации, и в итоге попала под уголовную статью. Сотрудник томского медицинского учреждения предоставила руководству поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19. Документ, как позже было отмечено в суде, позволил ей продолжить трудовую деятельность, создавая опасность распространения инфекции", - говорится в сообщении.

После изучения поддельного документа, который приобрел медик, гражданку обвинили в содеянном и дали наказание в виде уголовного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Помимо этого, приставы рассказали, что если женщина проигнорирует данное требование и не заплатит штраф, то наказание изменится. Подделка сертификатов о вакцинации от COVID-19 влечет наказание до года лишения свободы.