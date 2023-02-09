Глава СК России Бастрыкин взял на контроль историю с инвалидом и его матерью без жилья

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Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на историю о инвалиде и его матери из Томской области. Напомним, что семья из Бакчарского района долго судилась с сельским поселением, так как им не могли выдать пригодное для жизни жилье.

"По данным, распространяемым в соцсетях, в доме, где сейчас проживает мужчина-инвалид, нет никаких условий для нормального жизнеобеспечения человека с ограниченными возможностями. Также сообщается, что теперь мужчине вновь придется столкнуться с бюрократизмом в связи с тем, что результаты всех предыдущих судов будут аннулированы", - говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

В ведомстве рассказали, что СУ СК РФ по Томской области планирует расследовать дело по статье "Халатность", в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на завершение расследования.

Уточняется, что председатель СК РФ дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Томской области Мальцеву К.Б. доложить о проведенном комплексе следственных действий и принятых мерах по восстановлению прав инвалида, поставив результаты расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.