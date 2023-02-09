В 2022 году на капремонт школ Томской области направили более одного миллиарда рублей

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Около 1,006 миллиарда рублей направлено в 2022 году на финансирование региональной программы «Модернизация школьных систем образования» нацпроекта «Образование». Из них более 873 миллионов поступили в регион из федерального бюджета. Об этом сообщила на пресс-конференции журналистам заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

По словам замгубернатора, на выделенные деньги были отремонтированы школы: Володинская в Кривошеинском районе, Куяновская в Первомайском районе, Ново-Кусковская в Асиновском районе, в также школы №1 в Кедровом и №41 в Томске.

Начался капитальный ремонт трех школ: Чернореченской в Томском районе, Комсомольской в Первомайском районе и школы № 2 в Колпашево. Ремонт еще четырех заведений перенесен на 2023 год.

Людмила Огородова добавила, что на 2023 год выделены госсредства на модернизацию 11 образовательных объектов.

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