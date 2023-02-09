Томичам рассказали, как вернуть до 90% затрат на сертификацию экспортной продукции

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Агроэкспортеры могут вернуть 50-90% средств, затраченных на сертификацию продукции. Нововведение касается только тех юридических лиц, которые зарегистрированы в России. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора со ссылкой на портал «Объясняем.рф».

В перечне сельхозяйственной продукции, за сертификацию которой положен возврат денег, вошли яйца, мясо, рыба, морепродукты, молочная и другая продукция животного происхождения. Компенсировать можно также расходы на ее транспортировку, хранение, испытание и утилизацию.

"Сельхозпроизводители могут компенсировать затраты на получение сертификатов халяль и кошер, фитосанитарного и ветеринарного сертификатов, сертификатов соответствия продукции требованиям зарубежных рынков", - уточнили в сообщении.

Размер выплат зависит от расходов, понесенных компанией в течение года до подачи заявления на частичный возврат денег. С 2023 года такое заявление можно составить и отправить при помощи портала «Мой экспорт».

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