В Томске 9 февраля синоптики обещают до -15 градусов

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 9 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем без существенных осадков. Температура воздуха опустится до -15°С. Ветер переменный 2-7 м/с. Информацию об этом опубликовали на сайте Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По области погода будет облачная с прояснениями. Утром в отдельных районах ожидается изморозь. Днем местами выпадет небольшой снег.

Температура воздуха в регионе днем будет варьироваться от -11 до -16°С, местами до -21 °С. Ветер переменный 2-7 м/с. На дорогах местами гололедица.

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