Томский губернатор утвердил Совет молодых ученых координатором Десятилетия науки и технологий в регионе

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур принял такое решение по итогам встречи с региональным Советом молодых ученых, которую провел сегодня, 8 февраля, в День Российской науки.

Глава региона отметил, что в стране продолжается Десятилетие науки и технологий.

«Президент России особо подчеркивает, что одна из целей десятилетия – привлечение в науку молодёжи. Эта цель – стратегическая и для науки, и для страны, которая переживает переломный момент. Именно наука должна стать драйвером новой национальной экономики, построенной на знаниях и суверенных технологиях, – сказал губернатор Владимир Мазур, выступая на Совете молодых ученых Томской области. – У молодежи здесь особая роль: под началом опытных наставников вы создаете и развиваете собственные научные направления, своим примером вовлекаете в команды сверстников, своей энергией достигаете нужного результата».

Губернатор обратил внимание совета, что в Томской области молодежь активно идет в науку.

«Томская область лидирует в стране по доле молодых исследователей в возрасте до 39 лет. У нас таких 42% – почти половина всех научных сотрудников университетов и академических институтов, – подчеркнул Владимир Мазур. – Мы создаем новую инфраструктуру по приоритетным отраслям научно-технологического развития. За два последних года в томских университетах и НИИ открыты и успешно работают 23 молодежные научные лаборатории».

Губернатор обсудил с молодыми учеными взаимодействие научно-образовательного комплекса с реальным сектором экономики, выпуск импортоопережающей продукции.

По итогам встречи губернатор принял решение утвердить Совет молодых ученых Томской области координатором региональных мероприятий Десятилетия науки и технологий России и поздравил молодых ученых с профессиональным праздником.