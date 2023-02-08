Психолог рассказал томичам, как выйти из абьюзивных отношений

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Психолог, травмотерапевт, специалист по системному консультированию и системным расстановкам, автор ВК-проекта «Встречи с Душой» Анна Любушкина, рассказала изданию "ФАН" об абьюзивных отношениях и как из них выйти.

"Так называемую ”петлю зависимости” еще называют “петлей абьюза”. Явление характеризуется тем, что агрессор не уничтожает жертву до конца, но и не отпускает ее", — говорит психолог.

Поведение абьюзера нацелено на удержание партнера рядом в максимально угнетенном и зависимом состоянии. И это поведение, рассказывает Анна, можно разделить на четыре этапа:

1. «Медовый месяц» — когда абьюзер может идеализировать жертву, превозносить ее, дарить подарки и быть очень милым.

2. Напряжение — когда какая-то ситуация выводит агрессора из себя. Это может быть любое событие, в том числе никак не связанное с жертвой. Но при этом он, почувствовав стресс, возлагает ответственность на партнера. Его реакциями могут быть обида, придирки, упреки, игнорирование и т.д.

3. Фаза насилия — на этом этапе в ход идут крики, угрозы, скандалы, оскорбления, физическое насилие.

Когда напряжение жертвы достигает пика, партнер в истерике, у него (у нее) нервный срыв, он (она) предпринимает попытки уйти, агрессор успокаивается и переходит в следующую стадию.

4. Примирение. На этом этапе петли абьюзер делает все возможное, чтобы вернуть жертву. Заверяет, что он любит, хочет только хорошего, не знает, что на него нашло, снова может вернуться к этапу «Медовый месяц». Начинается новый виток «петли зависимости».

Вот почему из таких отношений трудно выбраться, понять что к чему. Лучше всего обратиться к помощи извне, чтобы разобраться во всем, заключила травмотерапевт.

Читайте также: Томич отбирает у бывшей жены детей и квартиру