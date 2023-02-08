В Томске 8 февраля прошла "Ярмарка вакансий"

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В Томске сегодня, 8 февраля, состоялась "Ярмарка вакансий". С желающими устроиться на работу встретились представители 35 крупных работодателей города, сообщает издание "МК в Томске".

"Для себя я, к сожалению, ничего подходящего не нашел, но видел, как другие томичи общаются с представителями компаний, видел, какие были предложены вакансии. Если ты умеешь работать руками и если ты готов работать руками, то обязательно что-то для себя подберешь", - рассказал один из соискателей на ярмарке.

Уточняется, что областной департамент труда и занятости населения Томской области объявил, что подобные марафоны будут проходить раз в месяц.