Мужчина из Томского района украл чужую система отопления из подвала дома

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томском районе полицейский задержал местного 35-летнего жителя из-за кражи чужой системы отопления. Общая стоимость украденного составила 63 тысячи рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Томскому району поступило сообщение от представителя управляющей компании о том, что неизвестный похитил из подвала многоквартирного дома на улице Новостройка села Богашово часть электропитания системы отопления, общей стоимостью более 63 000 рублей", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что задержанный был ранее судим и признался в содеянном.

Следователи возбудили уголовное дело.