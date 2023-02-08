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НовостиОбщество8 февраля 2023 9:42

Мужчина из Томского района украл чужую система отопления из подвала дома

Общая стоимость украденного составила 63 тысячи рублей
Ксения Высотина

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томском районе полицейский задержал местного 35-летнего жителя из-за кражи чужой системы отопления. Общая стоимость украденного составила 63 тысячи рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Томскому району поступило сообщение от представителя управляющей компании о том, что неизвестный похитил из подвала многоквартирного дома на улице Новостройка села Богашово часть электропитания системы отопления, общей стоимостью более 63 000 рублей", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что задержанный был ранее судим и признался в содеянном.

Следователи возбудили уголовное дело.