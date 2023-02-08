Для мобилизованных жителей Томска приобрели дополнительное оборудование

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Мобилизованным томичам купили дополнительное оборудование. Оно отравится в зону СВО, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Управление социальной политики Томска на средства добровольных пожертвований для помощи участникам СВО и их семьям приобрело квадрокоптер и несколько наборов комплектующих для его работы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с просьбой о приобретении необходимого агрегата ранее обратились мобилизованные томичи в администрацию города.

Приобретенное оборудование уже передано в учебную часть в Омске. На днях оно отправится в военную часть.