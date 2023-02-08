В Томске большегрузы проехали по мосту более 1000 раз за год вопреки запрету

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На Коммунальному мосту за 2022 год зафиксировали более тысячи нарушений режима проезда большегрузами. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Томска.

На участке переправы действуют ограничения проезда транпорта массой, превышающей 5 тонн: таким автомобилям разрешено движение только в ночное время - с 21.00 до 6.00. Соответствующие знаки установлены на подъездах к мосту.

Правила в том числе помогают разгрузить участок во время часов пик, так как фуры двигаются медленнее легковых машин. Также их тяжёлый вес сказывается на состоянии дорожного покрытия.

«По словам специалистов компании «РСТ Мост», подрядчика мэрии, проезды многотонных машин создают дополнительные вибрации, которые разрушают материал на стыках. Специалистам приходится ежедневно устранять дефекты на въезде и выезде с моста», – сообщили в ведомстве.