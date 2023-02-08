В 2023 году Томская область закупит более 100 тысяч доз вакцин на 80,5 млн рублей

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Томская область направила на закупку вакцины на 80,5 млн рублей. Объем финансирования из областного бюджета на закупку вакцин увеличен на 22 млн рублей по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба областной администрации.

"В 2023 году регион закупит 109 тысяч доз препаратов для иммунизации населения, затратив на эти цели 80,5 млн рублей. Объем финансирования из областного бюджета на закупку вакцин увеличен на 22 млн рублей по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

Начальник департамента здравоохранения Томской области отметил, что на эти деньги приобретены и будут пополняться в течение года запасы вакцины от клещевого энцефалита, вирусного гепатита А, пневмококка, ветряной оспы и менингококка, а также от бешенства, сибирской язвы и туляремии.

Помимо этого, Фидаров добавил, что ежегодно регион за счет федеральных средств поступают вакцины в рамках Национального календаря профилактических прививок. Это вакцины от дифтерии, коклюша и столбняка, вирусного гепатита B, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, гемофильной инфекции, полиомиелита, пневмококковых инфекций.