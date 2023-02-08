В поселке под Томском продается большая усадьба с медведем за 87 млн рублей

Фото: "Авито"

В поселке Крутоярский недалеко от Томска продается большая усадьба за 87 млн рублей. В общей сложности участок составляет 36 соток, объявление о продаже появилось на "Авито".

"Продам эксклюзивный дом, построенный по индивидуальном проекту в экологически благоприятной зоне в 10 минутах от города (пос. Крутоярский) с выходом на высокий яр Томи", - пишет продавец в описании.

Фото: "Авито"

Автор объявление рассказал, что дом стоит на ровном участке в далеко от соседей, но близко к городу. Само жилье сделано из кирпича, а площадь его составляет 600 квадратных метров и дополнительные площади на цокольном этаже. Помимо этого, отмечается, что в дом встроен гараж и гостевой дом. По периметру усадьба огорожена капитальным кирпичным забором с кованными вставками и откатными автоматическими воротами.

Фото: "Авито"

Внутри дома имеются высокие потолки, система кондиционирования и проточно-вытяжной вентиляции. Также в жилье установлена пожара-охранная сигнализация, видео наблюдение и система "умный дом" с возможностью удаленного управления. Панорамные окна выходят во двор, а подоконники сделаны из натурального камня.

Фото: "Авито"

В усадьбе присутствует СПА зона с большим бассейном и с водными аттракционами, уточняется, что глубина бассейна 2 метра. Помимо этого, в доме есть рабочий кабинет, зал, большая кухня с выходом на летнюю террасу, гостевая, спальня и санузел.

Еще одна отличительная черта дома, в его дворе стоит большая статуя медведя.