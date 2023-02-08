Тысяча мест в детских садах Томской области остаются свободными

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В Томской области за счёт сокращения числа детей дошкольного возраста остётся множество вакантных мест в детсадах, однако в микрорайонах Южные Ворота и Северный Парк пристроить ребенка в образовательное учреждение всё ещё сложно. Об этом сегодня, 8 февраля, во время годового отчёта рассказала заместитель регионального главы по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова. Доступность дошкольного образования в Томской области для детей от 1,5 до 7 лет составила 100%, сообщила замгубрнатора. Так, в прошлом году детские сады области могли вместить 60 тысяч детей, при этом 4,5 тысячи мест оказались не заняты. Количество последних может измениться к следующему году до 1,2 тысяч в том числе из-за демографического роста, а также по причине низких темпов строительства новых зданий. "Мы ввели в 2022 году еще четыре детских сада, своевременно получили лицензии на них. В детских садах не занято около тысячи мест", – добавила Людмила Огородова. Она также отметила, что властям известно о нехватке мест в микрорайонах Южные ворота и Северный парк "В Северном Парке мы получили финансирование на детский сад у Мишустина и в этом году должны его построить. В Южных Воротах мы ждем земельный участок, под который будем искать деньги", – сообщила заместитель.