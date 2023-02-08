Томская прокуратура обвинила тракториста в смерти напарника

Фото: прокуратура Томской области

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летного жителя Пермского края. 6 декабря 2022 года он вел трактор на лесозаготовке, когда из кабины выпал пассажир. 49-летний мужчина попал под волокушу и погиб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

«В вечернее время на 107 км дороги «Медведево - Пионерный» в Александровском районе Томской области на территории организации, занимающейся лесозаготовкой, погиб 49-летний мужчина. Будучи пассажиром трактора с прицепом-волокушей, выпал из кабины во время движения и попал под волокушу», - уточнили в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Он являлся жителем села Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Водителя трактора обвинили в причинение смерти по неосторожности. Уголовное дело направили в суд. В пресс-службе добавили, что прокуратура Александровского района Томской области проконтролирует установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения.