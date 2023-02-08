В Томске для окончания стройки корниловской школы требуется более 200 млн рублей

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Техническая готовность законсервированной школы в Корнилово Томской области оценивается в 37%. Об этом сообщил председатель комитета капитального строительства региона Евгений Буртовой.

С середины 2022 года готовность недостроенной школы в Корнилово составляет 37.

Как рассказал Евгений Буртовой, на сегодняшний день специалисты изучают проекты и сметы, чтобы спланировать предстоящие ремонтные, строительные и демонтажные работы. Он добавил, что после государственной экспертизы и проведения аукциона появится новый проект, и случится это ближе к сентябрю текущего года.

Однако будущие работы уже оцениваются примерно в 213 миллионов рублей. Отмечается, что в смете возможны изменения, более точно о стоимости можно будет судить по итогам экспертизы.

В данный момент объект законсервирован, территория охраняется.

Напомним, контракт с предыдущим подрядчиком Корниловской школы расторгнут за срыв сроков строительства (объект должны здание должны были завершить в 2020 году). «СпецМонтажСтрой» не выполнил включенные в смету работы стоимостью более 2 миллионов рублей. Недавно замглавы Томского района Денис Празукин признался в злоупотреблении должностными полномочиями (вместе с ним по делу проходят Александр Терещенко, Евгений Паршуто, Владимир Мамонтов и Анастасия Елизарова).