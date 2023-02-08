ЕР взяла под контроль предоставление льгот населению новых регионов

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о мерах социальной поддержки жителей новых российских регионов. Фото предоставлено пресс-службой ВПП «Единая Россия».

Как сообщает сайт ER.ru, меры соцподдержки, соответствующие российским стандартам, появятся в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях уже 1 марта. Пенсии и ежемесячные пенсионные выплаты пересчитают по российскому законодательству.

- Оформить пенсию как проживающие в новых регионах, так и выехавшие из них смогут в течение года, до 29 февраля 2024 года, - рассказал координатор направления «Хорошая работа - достаток в доме» народной программы, замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев.

Он уточнил: для установления мер соцподдержки жители новых регионов смогут предоставлять документы на украинском языке. Во всех регионах появятся межведомственные комиссии, которые без бумаг и документов смогут подтвердить стаж, если потребуется. В российское законодательство переведут лиц, которые признаны инвалидами. «Им предстоит до 1 января 2026 года пройти медико-социальную экспертизу», - пояснил Андрей Исаев.

Для расчета больничного листа в новых регионах используют среднюю зарплату за период с 30 сентября 2022 года. В качестве ориентиров будут применяться данные о средних заработных платах в соседних областях.

«Пенсии задним числом были перерасчитаны в баллах, начиная с 2022 года. Для Донецкой и Луганской народной республик это 40183 рубля, ориентир - Ростовская область. Для Херсона и Запорожья, соответственно, Крым: 37315 рублей - средняя заработная плата, которая там есть», — подчеркнул Андрей Исаев.

Отмечается, что Госдума также приняла в первом чтении законопроект об охране здоровья и обращении лекарств в новых регионах. Так, до 1 января 2026 года будут действовать сертификаты специалиста, полученные в соответствии с законодательством, действовавшим в новых регионах до дня их принятия в состав России. Затем аккредитация будет проводиться по российскому законодательству.

- Мы признаем все сертификаты, квалификационные категории, которые были получены. Поэтому люди, которые работают в новых регионах, могут ни о чем не беспокоиться, - пояснил координатор направления народной программы «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Также запущен процесс интеграции в сфере образования. После вступления в силу законопроекта о регулировании отношений в сферах образования и науки, будет урегулирован процесс признания ученых степеней и званий, ранее полученных жителями Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Все преподаватели из новых субъектов РФ до 1 сентября 2024 года будут освобождены от прохождения аттестации. До этого момента поступление в вузы будет осуществляться по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно, или ЕГЭ, а в магистратуру, аспирантуру, ординатуру и ассистентуру - по результатам вступительных испытаний.