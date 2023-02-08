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НовостиОбщество8 февраля 2023 5:27

Томичу компенсировали 4-часовое ожидание авиарейса переводом 100 рублей

Мужчину возмутило выборочное начисление миль другим пассажирам
Источник:kp.ru

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Томска остался недоволен компенсацией за длительное ожидание авиарейса. Об этом он рассказал в сообществе «Черный список Томска» социальной сети "ВКонтакте".

Мужчина провёл в ожидании рейса из Томска в Якутию более 4 часов и был возмущён тем, как авиакомпания извинилась за несоблюдение расписания. По словам сибиряка, некоторым пассажирам компенсировали потерянное время бонусными милями, в то время как он получил 100 рублей.

«Сразу же по прилету некоторым пассажирам рейса выборочным способом были начислены компенсационные мили за задержку рейса, мне начислены мили не были и было предложено подать претензию в аэропорте», - рассказал томич.

Сотрудники аэропорта перевели пассажиру на карту по 25 рублей за каждый час ожидания. Самолёт должен был вылететь в 02:25, но фактическое время отправки задержали до 06:54.