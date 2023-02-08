Копейка рубль бережет

«Транснефть - Западная Сибирь» подвела итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 2022 год. Нефтетранспортникам удалось сэкономить за год 14 млн рублей.

В натуральном выражении экономия предприятия составила более 600 тонн условного топлива. Показатели по сокращению энергопотребления были выполнены в полном объеме за счет внедрения энергоэффективного оборудования и энергосберегающих производственных технологий с учетом требований международного стандарта ISO 50001:2018.

Самую значительную долю экономии электроэнергии - 2 597 тыс. КВт*ч - обеспечила оптимизация технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также очистка внутренней поверхности трубопроводов и фильтров-грязеуловителей от парафиносмолистых отложений.

Для снижения энергозатрат на перекачку сырья проводилась замена производственного оборудования. На нефтеперекачивающей станции (НПС) «Орловка» был заменен магистральный насос и на Барабинской линейной производственно-диспетчерской станции - два насосных агрегата. На НПС «Каштан» смонтирован новый электродвигатель. Все применяемое оборудование отличается высоким коэффициентом полезного действия.

Для экономии котельно-печного топлива на НПС «Вагай» в Тюменской области в августе 2022 года введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная. Котельная оборудована водогрейными котлоагрегатами, которые обеспечивают отопление и горячее водоснабжение НПС. Оборудование котельной позволяет поддерживать температуру теплоносителя в соответствии с температурным графиком в автоматическом режиме.