В Томске не могут объявить конкурсы на поиск подрядчиков для капремонта школ

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Мэрия Томска не может объявить конкурсы на поиск подрядчиков для проведения ремонта четырех школ. Дело в том, что проектно-сметная документация объектов долго проходит экспертизу. Об этом заявил и.о. мэра Михаил Ратнер во время собрания городской думы.

«Четыре школы пока находятся в экспертизе. Каждый день подрядчики, которые занимаются проектно-сметной документацией, устраняют замечания. У нас экспертиза – это узкое горлышко, там находится большое количество объектов. Надеемся, что в ближайшее время получим документы», - сказал градоначальник. Михаил Ратнер подчеркнул, что для решения данной проблемы обозначены довольно жесткие сроки, поэтому объявить конкурсы нужно в срочном порядке.

По словам и.о. мэра, уже начался ремонт школы №38. Для школы №5 будут искать нового подрядчика, так как прошлая смета была составлена некорректно.

«К сожалению, на уровне области определенное время не менялись индексы, расценки. Их изменили только в последнем квартале 2022 года. А расценки, которые делал подрядчик, в силу закона делались на несколько кварталов раньше. Задача – изменить смету, объявить торги и завершить ремонт школы до конца 2023 года», - пояснил Михаил Ратнер.

В 2023 году администрация планирует подготовить документацию для проведения ремонта еще 11 школ: № 3, 11, 33, 34, 23, 25, 67, 40, а также гимназии № 26, 56 и школа-интернат №1. На эти работы в городском бюджете заложили 63 миллиона рублей. Кроме того, 71 миллион рублей выделит область. Стоимость всех смет составила более 160 миллионов рублей.

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