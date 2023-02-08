Томичам презентовали книгу воспоминаний Виктора Кресса

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В библиотеке им. А.С. Пушкина прошла презентация книги воспоминаний бывшего губернатора Томской области, ныне Сенатора РФ Виктора Кресса. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Презентацию посетили общественники, журналисты, представители власти, в том числе глава региона Владимир Мазур и и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. Градоначальник напомнил, что многому, к чему уже привыкли томичи, город обязан именно Виктору Крессу.

«Невозможно представить, что бы сейчас творилось в Томске, если бы Вы не пробили второй мост, если бы не были построены транспортные развязки на Пушкина и Балтийской, не проложены улицы Клюева, Елизаровых. Сейчас я понимаю, каких огромных усилий требуется от руководителя, чтобы пробить в Москве эти проекты. Спасибо, что Вы решили рассказать всем о тех временах и решениях. Это пригодится всем руководителям нынешнего, да и последующих поколений», – сказал Михаил Ратнер.

Добавим, что книга воспоминаний экс-губернатора вышла при поддержке председателя комитета по информационной политике администрации Томска Сергея Никифорова.

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