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НовостиОбщество8 февраля 2023 4:09

К 2023 году в Томской области на 30% может вырасти добыча нефти

Увеличение ожидается за счет создания технологического полигона для проекта "Палеозой"
Ксения Высотина

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томской области к 2023 году может вырасти добыча нефти. Увеличение ожидается за счет создания технологического полигона для проекта "Палеозой", сообщил журналистам замгубернатора по социальной экономике Андрей Антонов.

Вице-губернатор уточнил, что в прошлом году индекс промпроизводства по добыче нефти и природных газов упал на 3,4%.

"Мы ожидаем, что более-менее стабилизация по этому показателю выйдет к 2025 году, а восстановление показателей на уровень 2019 года, то есть в районе 9 млн тонн по нефти, мы ожидаем к 2030 году", - сказал Антонов.

Помимо этого, замгубернатора отметил, что в ближайшие годы может получится вовлечь палеозойскую нефть в добычу с помощью льгот. В 2023 году также планируется увеличение добычи нефти, но небольшое.